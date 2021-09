Et de 3 pour les Lions du Sénégal. Face au Congo, l’équipe nationale du Sénégal est en train de prendre le dessus au stade Massemba Debat de Brazzaville.

L’équipe nationale vient de marquer son troisième but dans cette rencontre contre le Congo, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. C’est sur penalty que l’attaquant sénégalais de Liverpool a tué tout suspense. Le Sénégal mène désormais par 3 buts face aux Diables Rouges de Paul Put à 7 minutes de la fin. Dans la foulée, le leader technique de cette équipe marque son 25e but sous les couleurs de sa sélection et consolide sa place de deuxième meilleur buteur de l’histoire du Sénégal, derrière Henry Camara.

