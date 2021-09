Pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, les Lions du Sénégal feront face au Congo, ce mardi à partir de 16H au Stade Massemba Débat.

C’est le match de la confirmation pour Aliou Cissé et ses hommes. Congo – Sénégal, la deuxième journée du groupe H des éliminatoires de la prochaine Coupe du monde prévue au Qatar, en 2022. Adversaire des Lions ce mardi, à Brazzaville, le Congo avait déjà causé des problèmes au sélectionneur Aliou Cissé alors qu’il avait ouvert un petite période de frustration au sein de la Tanière. Cette fois, les Lions fouleront la pelouse de Massemba Débat avec beaucoup plus de hargne et d’abnégation que lors de leur dernière visite.

Déjà, Aliou Cissé a reçu la pression de la Namibie qui est allée s’imposer à Lomé face à la sélection togolaise. Leaders du groupe avant cette rencontre Congo – Sénégal, les Namibiens comptent désormais quatre points soit un point de plus que les Lions. Lors de ses deux dernières visites à Brazzaville, le Sénégal n’a pu ramener que le point du nul à Dakar. Un historique qui annonce déjà la couleur à Aliou Cissé qui fera face à une sélection réputée imprenable à domicile. D’ailleurs les Diables Rouges n’ont perdu de matchs officiels à domicile depuis le 9 mai 2017, c’était face au Ghana pour une défaite de 5 à 0 des Congolais.

Pour ce deuxième match, Aliou Cissé a pu enregistrer les retours de Nampalys Mendy et de Krépin Diatta. Par contre, Cheikhou Kouyaté, qui était titulaire lors du match face au Togo, mercredi dernier à Lat Dior, est forfait pour cette deuxième journée. Le coup d’envoi de ce match est prévu à 16 heures au Stade Massemba Débat.

