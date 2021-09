Les hommes d’Aliou Cissé jouent demain le Congo à Brazzaville. A la veille de cette importante rencontre, le sélectionneur des « Lions » a fait face à la presse. Pour Aliou Cissé, il faudra confirmer le succès obtenu mercredi dernier contre le Togo et repartir de la capitale congolaise avec les trois points.

Une idée sur l’équipe congolaise !

« C’est une équipe que nous avons en éliminatoires de la Can, mais aussi en éliminatoires de la Coupe du monde. C’est une équipe que nous connaissons. La dernière fois que nous avions rencontré cette équipe, nous étions déjà qualifiés. Et avec le staff, nous avions décidé d’élaborer un n nouveau système. Et nous avons tiré des enseignements sur ce système-là. Mais je sais que le contexte est différent. Ce sont des éliminatoires pour aller à une coupe du monde. Je sens des joueurs concentrés et motivés. Des joueurs prêts pour faire un meilleur résultat », analyse Aliou Cissé.

Une équipe différente de celle face au Togo !

« Les matchs s’enchainent. Nous avons joué mercredi dernier. Et peut-être que le onze de départ contre le Congo sera différent de celui que nous avions eu contre le Togo. Mais je pense que le plus important et j’ai eu à le souligner, tous les joueurs sont prêts. L’équipe nationale du Sénégal, ce n’est pas seulement onze joueurs. Nous avons 23 joueurs et ils savent qu’on faire appel à eux, à n’importe quel moment. Ce sera à nous de préparer. Et il sera important de confirmer cette victoire face au Togo ».

Manque d’efficacité de Boulaye Dia !

« Il est difficile de parler d’individualité. Nous travaillons tous les jours pour avoir un collectif fort. Moi, mon discours aujourd’hui, c’est un collectif. Et aujourd’hui, le collectif, Famara en fait partie, tout comme Boulaye. C’est que vrai que nous demandons à un attaquant de marquer des buts. Mais, ce n’est pas que ça. Je suis désolé de le dire. Aujourd’hui, le travail de Boulaye est très intéressant dans notre système.

Il nous apporte de la profondeur, un point d’appui. Il arrive à combiner avec Sadio Mané qui est souvent en décrochage et lui, souvent en profondeur. Si vous regardez le but que Sadio a marqué contre le Togo, vous remarquerez que Boulaye est impliqué. Il faut saluer ce travail que Boulaye Dia est en train de faire. Famara, c’est un joueur que je connais. Mais il y a aussi Habib Diallo. Ismaila Sarr peut aussi jouer à ce poste-là.

Abdallah Sima a eu à jouer comme attaquant. Nous avons vraiment beaucoup de possibilités. Mais aujourd’hui, c’est Boulaye qui a été choisi. Et sérieusement, je ne suis pas mécontent de ce qu’il est en train de faire. Je suis plutôt satisfait et je voudrais que vous l’encouragiez ».

Senenews