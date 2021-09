Le Sénégal termine à la 3e place de l’AfroBasket 2021. Les Lions ont perdu la demi-finale face à la Cote d’Ivoire hier, et ont battu aujourd’hui le Cap Vert. Mamadou Faye, une des révélations de l’effectif de Boniface Ndong tire le bilan.

Comme plusieurs joueurs sénégalais (NDLR: 9 Lions), Mamadou Faye disputait son premier AfroBasket. Perdre la demi-finale, une douloureuse expérience pour le joueur qui totalise 98 minutes jouées, 18 rebonds, 21 passes décisives et 41 rebonds.

« On a fait une bonne préparation. Toutes les conditions étaient réunies pour faire un bon tournoi. On a tout donné pour aller chercher le titre mais Dieu en a décidé autrement. On va se remobiliser pour les prochaines échéances. On aura fait un bon tournoi et on a disputé six matches. On a perdu le match qui ne fallait pas, mais c’est une leçon pour les prochaines compétitions.” Une déclaration faite ce dimanche à l’issue de la petite finale remportée par le Sénégal. Il s’agit du meilleur match du joueur de 27 ans qui a inscrit 11 points, réussit 2 rebonds et a délivré 6 passes décisives.

Le Sénégal a tiré les leçons de la défaite assure t’il. L’avenir sera meilleur pour lui et l’équipe selon les objectifs. “On a beaucoup appris et cela va nous servir dans le futur. On a une équipe qui pouvait gagner l’Afrobasket. On a manqué de chance mais ce n’est pas une question de mental ou autres. On a une équipe jeune, il faut maintenir ce groupe et intégrer d’autres jeunes. Personnellement, je n’ai pas dormi hier nuit (samedi) et je pense que c’est la pire que j’ai vécu. L’objectif est clair dans ma tête. Je veux avoir un contrat professionnel, continuer à jouer en sélection nationale et continuer à grandir”.

