Les Aigles de Carthage sont de nouveau sacrés Champions d’Afrique de Baskteball.

La 30e édition de l’AfroBasket 2021 a baissé le rideau. Un peu plutôt dans la journée de ce dimanche avec la victoire du Sénégal face au Cap-Vert lors de la bataille pour la bronze, la Tunisie s’est adjugée de la médaille d’or devant la Côte d’Ivoire, bourreau du Sénégal en demi-finale.

Au bout du forceps et d’un match tendu jusqu’au bout, la Tunisie s’est imposée (78-75). Ainsi, les Aigles de Carthage conservent leur titre conquis il y a quatre à domicile face au Nigeria. Face à un adversaire surprenant depuis dans cette compétition, la Tunisie a dû, cette fois-ci, puiser dans ses réserves, lors des 10 dernières minutes, pour s’imposer.

C’est donc la huitième médaille pour la Tunisie aux Championnats d’Afrique de Basketball. Les Aigles de Carthage comptabilisent désormais trois médailles d’or, une en argent et quatre en bronze. La Cote d’Ivoire quant à elle, Championne en 1981 et 1985, devra se contenter de sa troisième médaille de d’argent après celles de 1978, 1980 et 2009.

