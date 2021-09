Une défaite dure à avaler ! C’est le sentiment partagé entre les supporters et le cadre de l’équipe Gorgui Sy Dieng, qui a eu du mal à contenir sa frustration après un très bon match. Le Sénégal est éliminé en demi-finale par la Cote d’Ivoire (65-75).

Il est actuellement le meilleur marqueur du tournoi, Gorgui Sy Dieng compte 90 points ce soir. Il a encore répondu présent pour ce match décisif où le pivot a rugi plus fort que les autres et survolé les statistiques chez ses adversaires. Le joueur en NBA (Atlanta Hawks) a effectué son meilleur match du tournoi avec 24 points, 11 rebonds, 1e passe décisive et 3 contres. Personne n’a fait mieux !

Deuxième meilleur rebondeur du tournoi (51 rebonds), face à la Cote d’Ivoire, il est le 3e Lion le plus utilisé par coach Boniface Ndong avec 29 minutes 57 secondes derrière les meneurs Brancou Badio et Pierria Henry qui ont dépassé la barre des 30 minutes. Ces deux joueurs cités totalisent 22 points des 65 marqués par le Sénégal. Si Guy Landri a été le meilleur rebondeur (14 rebonds) puis Costello (12 rebonds), Brancou Badio et Nisre Zouzoua ont marqué chacun 15 points.

Un fin de match cruel pour Gorgui Sy Dieng qui disputait son troisième AfroBasket. Frustré par les piques des adversaires, les décisions arbitrales obscures, il a cédé ! Un comportement qui n’est pas Sy Dieng, mais en bon Gorgui, il reviendra sur le parquet s’excuser et remercier les supporters.

