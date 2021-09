Sorti sur blessure lors du match de l’équipe nationale du Sénégal face aux Togolais mercredi soir sur la pelouse de Lat Dior de Thiès, Cheikhou Kouyaté pourrait être apte pour la prochaine sortie des Lions. Il y a eu donc plus de peur que de mal.

Le joueur de Crystal Palace a été contraint de laisser sa place à Joseph Lopy à la 72e minute lors du match du Sénégal comptant pour la première journée des Eliminatoires de la Coupe du Monde face aux éperviers du Togo (2-0). La faute à des crampes et un état de fatigue, selon le docteur de l’équipe nationale du Sénégal Fedior, qui s’est exprimé au micro de la grande instance.

Mais, Cheikhou Kouyaté devrait bel et bien postuler mardi prochain congre le Congo. “Son état s’est rétabli. Il se sent très bien. Et on espère le récupérer d’ici un à deux jours le temps qu’il récupère”, a expliqué le médecin de l’équipe. Pour le reste du groupe, le Docteur Abdourahmane Fédior affirme que “tout est OK”, à l’exception de Krepin Diatta blessé avec son club Monaco au niveau de sa cheville droit qui reste en observation.

wiwsport.com