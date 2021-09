Abdallah Sima, le désormais ancien joueur du Slavia Prague, a tenu à adresser un touchant message d’adieu à son ancien club et à ses supporters.

L’ancien pensionnaire du Thonon Évian Grand Genève FC était arrivé il y a seulement un an sans expérience au niveau professionnel. Mais au bout d’une saison, Abdallah Sima a conquis et le Slavia Prague et ses supporters. Se retrouvant dans le viseur de plusieurs clubs européens, c’est finalement à Brighton qu’il débarque, même si dans la foulée, il part en prêt à Stoke City.

Forcément, malgré le peu de temps passé chez les pensionnaires du Sinobo Stadium, le Club est entré dans son cœur pour toujours. Dans une vidéo postée sur les réseaux par le Slavia Prague, le jeune international sénégalais (20 ans , 3 sélections) a tenu à adresser un superbe messages à tous les membres du Slavia et aux supporters, qui l’ont également soutenu durant son bref parcours tchèque.

« Jouer au Slavia Prague a été un passage très important dans ma carrière. J’ai beaucoup appris et j’ai grandi en tant que footballeur, mais aussi en tant que personne. Merci d’avoir cru en moi. Merci au coach et à son staff de m’avoir aidé et appris beaucoup de choses. Merci également à mes coéquipiers, qui, j’espère vont continuer à se battre pour le Club. Merci aux supporters pour leur amour. Je vous souhaite tout le meilleur possible. »

🤳 Vzkaz sešívané rodině poslal i Abdallah Sima! 👋🚀 Díky za všechno, hodně štěstí v Anglii! ❤️🤍 pic.twitter.com/c8hVDDkwiy — SK Slavia Praha 🏆🏆🏆 (@slaviaofficial) September 2, 2021

wiwsport.com