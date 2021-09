Homme clé de la signature de Pape Matar Sarr, le Directeur Sportif de Tottenham, Fabio Paratici, s’est exprimé sur l’arrivée du prodige sénégalais actuellement prêté au FC Metz. L’italien s’est montré enthousiaste de l’arrivée de Sarr.

Il n’est plus à présenter dans le football européen, le jeune Pape Matar Sarr. Séduit par le talent du Sénégalais, le directeur sportif de Tottenham Hotspurs est revenu sur la signature du jeune international sénégalais alors que tous les grands clubs le convoitaient. « Papa (Pape Matar Sarr) est l’un des jeunes footballeurs les plus talentueux d’Europe. Et notre boulot à nous, ce n’est pas seulement de penser à aujourd’hui mais aussi à évaluer le futur. Nous savons que tout le monde est en train de parler de ce jeune prodige. D’ailleurs beaucoup de clubs européens étaient intéressés mais nous avons réussi à le faire signer », confie le dirigeant italien au journaliste du club londonien au cours d’un entretien.

Poursuivant sur les détails du transfert de Pape Matar Sarr, Paratici a donné plus d’explications sur le deal avec le FC Metz notamment le prêt jusqu’en fin de saison. « C’est un jeune joueur qui a besoin d’expérience, il a besoin de jouer davantage. De rester à Metz et jouer régulièrement. C’est un gros investissement pour le club et belle promesse pour l’avenir », a affirmé le Directeur Sportif de Tottenham Hotspurs, Fabio Paratici.

wiwsport.com