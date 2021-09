C’est hier vers les coups de 18h35 que l’équipe nationale de Beach Soccer du Sénégal est arrivée à l’AIBD de Diass. Il y avait du beau monde à l’accueil. Le capitaine Alseyni Ndiaye et ses coéquipiers ont été fêtés tels des héros. En témoignent les “Gaïndés Ndiaye Mbarawac” et autre “Yaye Jambar”, qui ont rythmé la sortie des Lions de l’accueil de l’édifice aéroportuaire.

“Organiser une cérémonie spéciale en votre honneur”

“C’est un jour de bonheur, parce que nous accueillons nos valeureux Lions du Beach Soccer, Tout le Sénégal est venu vous accueillir. On a parlé de “Manko wutti Ndamli” et on le concrétise. Vous avez fait quelque chose de grand pour le sport sénégalis en cette année 2021. Non seulement vous remportez la Coupe d’Afrique de Beach Soccer ici, mais vous nous honorez de votre parcours en Russie.

Vous êtes la 1ère équipe africaine à accéder en demi-finales. Au moment où tout le monde vous voyait perdre devant le Portugal et le Brésil, vous les battez à plate couture. Vous avez rendu fiers l’Afrique et le Sénégal. Ne minimisons pas nos performances. Ca viendra un jour, car vous êtes sur la bonne voie. Vous avez fait un exploit mémorable. Ce qui fait notre fierté aujourd’hui. On est là pour parler au nom de tout le peuple.

Le directeur de cabinet du ministre des Sports est là au nom du gouvernement et de notre ministère de tutelle. Vous avez créé une famille du Beach soccer. J’ai demandé au gens du Beach soccer d’organiser une cérémonie spéciale pour vous récompenser et vous remettre vos primes, car on ne peut plus se limiter à juste accueillir des héros qui sont allés faire des prouesses sur le plan internationale”, déclare le président de la FSF.

📸 Demi-finaliste de la Coupe du monde de #BeachSoccer2021, les lions du Sénégal ont été accueillis en héros à leur arrivée à l’aéroport international Blaise Diagne. ✅♥️🏖 pic.twitter.com/CRxtB9TPn0 — FSF (@officiel_FSF) September 1, 2021

avec Stades