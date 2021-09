Le Sénégal va croiser l’Angola ce mercredi à 13h Gmt pour le compte des quarts de finale de l’AfroBasket 2021. A la veille de cette rencontre décisive, le coach Boniface Ndong parle de l’adversaire et des atouts de son équipe.

“C’est une équipe qui a beaucoup de basket. Je pense quand on est six fois championne d’Afrique de rang, on inspire le respect. Je leur respecte beaucoup pour l’histoire du pays te les joueurs comme Carlos Morais. C’est juste un obstacle sur notre chemin pour continuer à lutter. Je fais confiance en mon équipe” a déclaré le coach Boniface Ndong après la séance d’entrainement des Lions ce mardi.

Chaque match a été un test pour nous. Je pense quand om est dans une compétition surtout de basket l’objectif est de se qualifier pour les phases à élimination directe. Ces matches ont été joués de la même manière. Je redis que l’Angola est un obstacle. Mentalement, on est prêt pour ce match et on va l’aborder avec un esprit conquérant.

Sénégal v Angola, une affiche remplie de souvenirs pour Coach Boni. Lors de la finale de l’AfroBasket 2005 à Alger, le Sénégal avait été éliminé par l’Angola (61-70). Dans l’équipe sénégalaise, Boniface Ndong, qui s’est consolé avec le trophée du MVP du tournoi. “Ce n’est pas une revanche. Parler de revanche voudrait dire qu’on retourne en 2005 et n ne peut changer l’histoire. On ne peut pas retirer à l’Angola ses titres. Je me concentre sur le futur. On va essayer de rivaliser et de tenter notre chance.”

wiwsport.com