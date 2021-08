Dans la zone Afrique, les 16 pays qui disputent actuellement l’AfroBasket 2021 sont réparties en 4 groupes de 4 équipes. Les Lions se trouvent dans le groupe D avec le Kenya, l’Egypte et la RD Congo.

16 équipes africaines joueront les Éliminatoires Africains pour la Coupe du Monde de Basketball FIBA ​​pendant cinq fenêtres qui qualifieront cinq équipes pour la Coupe du Monde. Les éliminatoires auront lieu du 22 novembre 2021 au 28 février 2023 et se disputeront en 6 fenêtres. La prochaine coupe du monde de basket (en 2023) aura lieu du 25 août au 10 septembre dans 3 pays qui sont le Japon, l’Indonésie et les Philippines.

Here's how the African groups look for #FIBAWC 2023 qualification.

If @Afrobasket is any indication, we are in for some incredible games! pic.twitter.com/ScuvFQXAs9

— FIBA Basketball World Cup (@FIBAWC) August 31, 2021