Le cas de Sofiane Diop a été évoqué ce matin lors de la conférence de presse d’Aliou Cissé qui s’inscrivait dans le cadre de la publication de sa liste des joueurs convoqués pour les prochaines rencontres du Sénégal.

Annoncé tantôt dans l’équipe nationale du Maroc tantôt dans la tanière des Lions du Sénégal, Sofiane Diop est maintenant avec la sélection espoirs de son pays natal, la France. Cependant, Aliou Cissé n’a pas fait une croix sur le joueur de Monaco qu’il espère le voir évoluer un jour avec les coéquipiers de Sadio Mané.

“J’ai eu à communiquer là-dessus au mois de mars dernier. C’est un garçon parmi tant d’autres que nous sommes entrain de suivre. J’ai eu à discuter avec son père, un homme vraiment exceptionnel qui aime son pays. Je suis sur et certain qu’il poussera son fils à venir arborer le maillot de l’équipe nationale du Sénégal. J’ai vu un article dans la presse , il y quelques jours qu’il avait choisi le Maroc, même si cette formation ne l’a pas pris, il est actuellement avec l’équipe espoirs de la France.

Donc, c’est un signal, comme je l’ai dit mainte fois, il fait partie de la liste des garçons qui nous intéresse. Mais avons aussi une bonne équipe, de très bons joueurs, on va continuer à travailler. Comme je l’ai dit pour Papa Gueye( Marseille), Sofiane Diop, c’est le début de saison, il faut les laisser se concentrer un tout petit peu dans leurs clubs et on verra le mois prochain.”

wiwsport.com