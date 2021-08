La 30ème édition de l’Afrobasket masculin a débuté mardi à la Kigali Arena avec 16 nations. Selon le site de la FIBA, 5 joueurs ont le plus brillé durant les deux premières journées, dont, le jeune meneur sénégalais Brancou Badio.

Le pensionnaire du Barça El Hadji Omar Brancou Badio a été le meilleur à son poste sur les 2 matchs disputés jusqu’ici. Il a été décisif lors du succès du quintuple champion d’Afrique contre l’Ouganda, mercredi. Le joueur de 22 ans n’a laissé aucun doute sur son talent à la mène, drivant à la perfection le jeu offensif des Lions lors de la phase de groupe à Kigali.

Pour ses débuts sous le maillot du Sénégal, le distributeur du Sénégal, a conclu la partie avec un 5/10 aux tirs, notamment trois tris primés, cumulant 17 points, 6 rebonds, 6 passes décisives et 3 ballons récupérés.

Dans ce majeur, figurent également l’intérieur cap-verdien Walter Edy Tavares (20 points, 18 rebonds, 3 ballons récupérés et 6 contres contre le Nigeria), le tunisien Salah Mejri (17 points et 3 rebonds), pour une évaluation de +24, le rwandais William Robeyn, qui a permis mardi aux siens de se défaire de la RD Congo, il s’est illustré en totalisant 23 points, 3 rebonds, 2 passes décisives, 4 ballons récupérés. L’Ivoirien Matt Costello a réalisé 20 points, 8 rebonds, 3 passes décisives et 4 contres.

FIBA