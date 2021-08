C’est la première participation du Soudan du Sud à l’AfroBasket, le seul néophyte de cette compétition. Pour cette édition, il va disputer son premier match face au Sénégal qui revient d’une belle victoire d’entrée et compte enchainer.

Les Lions vont s’affronter aux Bright Stars pour le compte de la 2e journée de la phase des groupes. La rencontre est prévue à 19 heures Gmt. L’équipe soudanaise avait remporté son premier match sans la jouer suite au forfait du Cameroun qui comptait dans son effectif des joueurs testés positifs au Covid19. Elle fera ses preuves ce vendredi pour le dernier match au programme. La tache ne sera pas facile pour eux qui devront affronter le Sénégal, favori de cette compétition et qui a assumé son statut d’entrée en battant l’Ouganda largement (91-53).

Papi Brancou Badio qui avait réussi un baptême du feu sensationnel et ses coéquipiers comptent prendre les matchs un à un et aller le plus loin possible, autrement dit remporter la finale. Ils ont l’ambition de terminer leader du groupe D, une place qu’ils occupent déjà. Si le Sénégal est la première équipe à atteindre et dépasser la barre des 90 points, la seule équipe jusqu’ici à marquer 93 points, rien ne les empêchera de chercher les 100 points ce soir.

wiwsport.com