Les demi-finales du tournoi Super Challenge organisé par l’ORCAV de Dakar, en prélude des navétanes, se jouaient hier mercredi 25 août, au stade municipal de Mbao. Lebougui et Gueule Tapée 2 sont les finalistes de cette 1ère édition.

Les demi-finales se sont toutes jouées hier au stade municipal de Mbao. Le premier match opposait les département de Pikine et Guédiawaye à travers les équipes de Sanc Bi et Gueule Tapée. La formation dernièrement citée est venue à bout du premier sur le score de 1 but à 0. Un but marqué contre son camp par le portier Mouhamadou Lamine Diallo de Sanc Bi, en frôlant la balle sur une passe en retrait de son défenseur à la 29ème minute.

La deuxième rencontre se jouait entre Lebougui de Rufisque et Liberté 4 de Dakar. Les Lébous se sont imposés sur le score de 2 buts à 0. L’ancien du Rayo Vallecano (D2 Espagne), Pape Mamadou Thiombane, ouvre le score sur une lourde frappe des 25m à la 50ème minute. Et à la 72ème minute, l’attaquant Ngagne Fall réduit à néant les espoirs de Liberté 4 sur un tir croisé.

La finale se jouera donc entre Gueule Tapée 2 et Lebougui ce dimanche 29 août.

wiwsport.com