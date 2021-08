Gros coup dur pour l’équipe nationale du Sénégal de Beach Soccer. Qualifiés en demi-finale de la coupe du monde de cette discipline pour la première fois de leur histoire, les Lions vont disputer le billet de la finale sans trois cadres.

Mamadou Sylla, le capitaine Al Seyni Ndiaye et Mamour Diagne manqueront la demi-finale de cette Coupe du Monde de Beach Soccer qui se joue actuellement en Russie, pour deux cartons jaunes en quatre matchs. En effet, selon le règlement de cette discipline, le joueur est automatiquement suspendu pour le match suivant de la compétition en cours lorsqu’il obtient deux avertissements et que les cartons jaunes récoltés seront annulés à l’issue des quarts de finale.

C’est ainsi que, Mamadou Sylla qui avait écopé un carton jaune contre le Portugal, Mamour Diagne et Al Seyni Ndiaye, tous les deux avertis lors de la première sortie du Sénégal face à l’Uruguay ne seront pas au rendez-vous. Puisque les trois joueurs cités ont reçu chacun un avertissement ce matin en quart de finale devant les Brésiliens. Ngalla Sylla sera donc contrait de composer une équipe qui fera face au vainqueur du match entre Tahiti et Japon en demi-finale sans son gardien numéro un et les deux défenseurs Mamour Diagne et Mamadou Sylla.

