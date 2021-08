Jour de match pour l’équipe nationale du Sénégal qui affronte l’Ouganda à 16 heures. Pour le capitaine des Lions, le groupe est confiant est en bonne santé. Il espère remporter la 30e édition de l’AfroBasket qui a démarré hier.

“Nous sommes tous en bonne santé et je pense que c’est le plus important vu le contexte sanitaire. Tout le groupe est prêt et excité pour disputer l’AfroBasket. C’est un privilège d’être en équipe nationale et cela est déjà une motivation pour tous, un privilège d’être un adversaire, notamment pour les nouveaux venus. C’est un honneur de porter le maillot de l’équipe nationale” a fait savoir le pivot de 30 ans.

Avec une équipe nouvelle qui compte 9 joueurs qui vont découvrir l’AfroBasket pour la première fois cet après-midi, la communication est importante nous dit-il. “On discute beaucoup sur la compétition qui est différente des éliminatoires. On leur parle de notre expérience et là ils sont prêts à disputer leur premier Afrobasket.”

Il va disputer son deuxième Afrobasket avec le Sénégal, cette fois-ci comme capitaine de l’équipe. Youssouph Ndoye lance ce message aux sénégalais. “Continuer à nous supporter et prier pour nous. Et on espère vous ramener la coupe qui est attendu depuis maintenant 24 ans. Toute l’équipe est prête pour défendre l’honneur des sénégalais.”

Pour rappel, le dernier titre du Sénégal remonte en 1997. Auparavant, il avait remporté cette compétition continentale 4 fois.

