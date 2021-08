Son transfert n’est pas encore officiel, mais tout porte à croire que Pape Matar Sarr rejoindra dans le jours à venir la formation Londonienne de Tottenham. Un nouveau challenge qui plaira sans doute à son ancien coach, Malick Daf.

Avec un potentiel de progression remarquable, Pape Matar Sarr promis à un avenir doré, est entrain de suivre les pas d’un grand. Malick Daf, celui qui l’a conduit pour la première fois en équipe nationale du Sénégal avec les catégories jeunes est plus que d’accord sur son talent sur lequel le technicien mise beaucoup pour son intégration chez les Londoniens.

“Son père me l’avais confié, nous avons travaillé ensemble quelques années. Nous avons gagné le tournoi de l’UFOA, participé à la Coupe d’Afrique des Nations ainsi que le Mondial où il a éclaboussé tout le monde par son talent. Sarr est un pure talent, un oiseau rare pétri de qualité. En dehors du terrain, Pape est un jeune très poli, toujours à l’écoute du discours du coach, très attentif, travailleur, techniquement très fort avec une belle vision de jeu (…). C’est un joueur qui réclame toujours le ballon, un prototype box to box qui pourra faire du bien à Tottenham”, assure l’entraineur de la sélection U20 du Sénégal.

L’espoir sénégalais qui a réalisé une première saison professionnelle pleine sous les couleurs du Fc Metz devrait signer un contrat de 6 ans avant d’être renvoyer en prêt pour une saison de plus chez les grenats. Tottenham a doublé tout le monde sur le dossier de l’un des joueurs sénégalais les plus prometteurs. 10 millions d’euros plus 5 comme bonus ainsi qu’un prêt d’une saison a convaincu les dirigeants du club français qui avaient ouvertement manifesté les difficultés de retenir le milieu sénégalais. Cette proposition largement soutenue par son ancien coach en équipe nationale des moins de 20 ans, Malick Daf, interrogé par nos soins.

“Il a un avenir devant lui. Je le vois même plus tard dans des plus grandes écuries comme Manchester City, Barcelone, le Real de Madrid. Il a même été sollicité par ces clubs cela veut tout dire. Il est un milieu de terrain box to box avec une lourde frappe de balle, qui aime faire le jeu lui-même”, affirme le coach Daf. Au technicien de se montrer confiant quant au succès que pourra connaître Pape Matar Sarr à Tottenham. “Il a un profil qui lui permet de s’imposer dans ce championnat. Il est à l’aise techniquement et il peux s’imposer dans n’importe quel milieu de terrain. Je pense avec la persévérance, travail et l’humilité qu’il va réussir” confie Daf dans l’entretien qu’il nous a accordé.

