Les Lions du Sénégal vont s’affronter aux Silverbacks de l’Ouganda ce mercredi à 16 heures. Youssouph Ndoye et ses coéquipiers sont favoris devant ceux d’Ishmail Wainwright qui ont qualifié leur pays pour la 3e fois à l’AfroBasket. Ce dernier cité a été brillant durant les éliminatoires. L’Ouganda est un adversaire à respecter nous dit le coach Boniface Ndong.

“L’Ouganda c’est une équipe qui surprend parce qu’elle est la deuxième attaque des éliminatoires, elle est aussi la deuxième équipe qui a le meilleur pourcentage en tirs à 3 points” déclarait Boniface Ndong à la fin du match amical Sénégal v Kenya. Deuxième du groupe E lors des éliminatoires avec 3 victoires et une défaite, l’Ouganda a grimpé de huit places sur le dernier classement FIBA et devient ainsi le n13 africain.

Conscient des atouts de l’adversaire, le sélectionneur des Lions qui a bien analysé leur jeu compte bien en tirer son épingle. “Ils sont très petits et je dis d’habitude qu’ils jouent avec 4 petits. C’est un match différent mais comme je le dis toujours, on va essayer de jouer avec nos forces, tirer les rebonds et les gagner. Comme toutes les autres équipes, on va les respecter. S’ils sont qualifiés, c’est parce qu’ils ont quelque chose. Nous les respecterons comme adversaire.”

Il faut respecter son adversaire mais ne pas le craindre! Tout est dit, rendez vous à 16 heures pour le premier match des Lions.

wiwsport.com