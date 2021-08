Le Sénégal a battu hier le Kenya lors d’un match amical (74-67). Mohamed Alga Ndiaye, arriére dans l’effectif qui va disputer son premier Afrobasket . Agé de 22 ans, il compte sur l’expérience des “anciens” pour relever le défi. “Le moral est bon parce qu’on a un bon rythme depuis Dakar. On a eu 4 matches amicaux et l’entente est là” a déclaré le pensionnaire de Ryerston (Canada).

En dehors de Gorgui Dieng, Maurice Ndour et Youssouph Ndoye, le reste du groupe découvre pour la première fois la compétition continentale de basket. Alga Ndiaye compte beaucoup sur l’expérience de ces cadres de l’équipe. “C’est mon premier Afrobasket et on a des anciens comme Gorgui Sy Dieng, Youssou Ndoye et Maurice Ndour. Ils nous conseillent et on est derrière eux. Je compte m’imposer et c’est une équipe jeune. Beaucoup d’anciens ne sont pas revenus, mais on compte apporter notre fougue dans cette équipe.”