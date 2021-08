Quelques jours après avoir trouvé un accord avec Pape Kouly Diop, l’UD Ibiza a officialisé la signature de contrat du joueur sénégalais.

Parti d’Eibar à l’issue de la saison dernière après la fin de son contrat avec le Club basque, le point de chute de Pape Kouly Diop est désormais officialisé. Alors que l’UD Ibiza avait déjà annoncé, samedi 21 aout, avoir trouvé un accord dans l’attente de la traditionnelle visite médicale, celle-ci a été passée avec succès par l’international sénégalais.

L’ancien joueur de l’Espanyol Barcelone, de Levante ou encore du Gimnàstic de Tarragona a signé un contrat d’un an, soit jusqu’à la fin de cette saison 2021-2022, en faveur d’Ibiza, Club créé en 2015 et qui est promu pour cette saison pour la première fois en LaLiga SmartBank (D2 espagnole).

De l’expérience pour la formation de Juan Carlos Carcedo ?

Arrivé en Espagne en 2008 après son passage au Stade Rennais et à Tours FC, Pape Kouly Diop va apporter une belle expérience à cette jeune équipe d’Ibiza. L’international sénégalais (21 sélections, 2 buts) est l’un des joueurs africains avec le plus de matchs dans le pays ibérique. Au total, il compte 320 matchs en LaLiga et 42 en D2 d’Espagne.

