Le Sénégal s’est imposé face au Kenya lors d’une rencontre amicale qui s’est disputée sur le terrain d’une école rwandaise. Des conditions pas adéquates pour permettre au coach de tirer un bilan technique de la partie a t’il déploré. Boniface Ndong espére tenir une séance d’entrainement au Kigali Arena.

« C’était un match difficile parce que je pense que les conditions n’étaient pas réunies pour jouer une rencontre de ce niveau. Quand j’ai vu le terrain j’ai même pensé à ne pas jouer parce que cela constitue un risque. J’en ai parlé aux joueurs et ils ont décidé de jouer. Ils ont transpiré c’est une bonne chose. Mais je ne pouvais pas leur demander d’attaquer » a t’il déclaré à la fin du match, au micro des journalistes sénégalais venus couvrir l’Afrobasket 2021 au Rwanda.

Une rencontre amicale sollicitée par l’équipe Kenyanne qui n’a pas pu prendre part au tournoi de Dakar. Mais il ne faudra pas tenir compte des performances dans le bilan de la préparation au regard du terrain où s’est joué le match. « Je ne peux pas juger le niveau du match parce que je n’ai pas demandé à mes joueurs de compétir. Ce serait leur demander de se blesser. Le terrain n’était pas en bonne condition. Donc il fallait transpirer, avoir des fixations et courir un peu. »

Cette rencontre face au Kenya est la premiere séance d’entrainement au Rwanda pour les Lions qui sont arrivés vendredi soir. « Le voyage était long mais c’était le meilleur voyage qu’on pouvait avoir pour rallier Kigali. Malheureusement on avait perdu nos bagages mais bon on a récupéré par la suite la plupart. Ce match est notre première séance d’entrainement au Rwanda en raison des tests Covid19 effectués, l’attente des résultats et les bagages qu’on a perdu » informe Boniface Ndong qui fera son premier Afrobasket en tant qu’entraineur.

A deux jours du début de l’Afrobasket, il espére toujours avoir l’autorisation de s’entrainer au Kigali Arena pour mettre en place ses schémas tactiques et permettre aux joueurs de se lacher sur un bon parquet . A défaut d’une bonne piste, les Lions ne feront que des exercices de tirs. Pas de risques à prendre à des heures de la compétition prévient-il. « Demain j’espère qu’on aura une meilleure piste. Il n’y a personne qui peut m’assurer qu’on aura une meilleure que celui-là. On a aucun entrainement prévu à Kigali Arena. je pense que le règlement nous autorise à avoir au moins une séance. Si on a une bonne piste, nous allons continuer le travail comme entamé à Dakar Arena, continuer à progresser et se préparer. Si la piste n’est pas bonne, on fera des exercices de tir mais je ne vais pas prendre de risques, que les joueurs se blessent. »

