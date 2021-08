Dans de très vives émotions, l’Équipe Nationale du Sénégal s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du Monde de Beach Soccer FIFA 2021.

S’ils se sont fixés un objectif très clair : figurer dans le tableau des demi-finales, Les Lions du Sénégal savent depuis dimanche soir qu’ils sont proches à franchir le cap.

En domptant 5-3, ce dimanche 22 août, face au Champion en titre, Portugal, lors de la 2e journée du Mondial de Beach Soccer, le Sénégal s’est qualifié pour les quarts de finale.

Voici donc le résumé de ce très beau succès et de la qualification de nos Lions en quart de finale. Des doublés de Raoul Mendy et Mandione Diagne et une réalisation de Jean Ninou Diatta.

wiwsport.com