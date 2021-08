Le Sénégal est en quarts de finale de la Coupe du Monde de Beach Soccer. Face au Champion en titre, le Portugal, Les Lions ont rugi pour s’imposer aux forceps (5-3).

Ils l’ont encore fait. Les Lions du Sénégal de Beach Soccer sont dans le grand huit, bien sûr, les quarts de finale de Coupe du Monde de Beach Soccer FIFA 2021. Pourtant devant l’une des équipes les plus redoutables dans ce sport, bien évidement le Portugal, Champion en titre et six fois Champion d’Europe.

Dans un jeu assez égal, le Sénégal a fait la différence aux dernières minutes du chronomètre. Alors que le score était de trois buts partout après les réalisations de Raoul Mendy, auteur d’un doublé, et de Mandione Diagne, Les Lions reprennent les devants grâce au même Mandione Diagne.

Le numéro 8 du Sénégal envoyait une merveille de tête imparable pour le gardien portugais pour permettre à son équipe, notre équipe de mener. Le Portugal a poussé pour égaliser, mais quand un bon Lion part à la chasse, il ne reviendra pas bredouille. Et cela allait être le cas avec Les Lions de La Terranga.

C’est de là qu’apparait Jean Ninou Diatta. Moins vu cet après-midi, Ninou ne pouvait cependant terminer la rencontre sans scorer, même si ce sera sur penalty. Quelques instant après le 4-3, il claque le 5-3 et dessine parfaitement la victoire de nos braves Lions, qui auront retenu toutes les émotions face au décès de la mère de Raoul Mendy.

Auteur de cinq buts en deux matchs, le numéro 9 du Sénégal aura mérité tous les accolades qu’il a reçu à la fin de la rencontre. Pour la dernière journée de la phase de groupes, mardi 24 août, les partenaires d’Al Seny Ndiaye affronteront l’Oman (12h00 GMT). L’équipe omanaise s’est inclinée (2-4) devant l’Uruguay, un peu plus tôt dans la journée.

