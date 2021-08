La 30e édition de l’Afrobasket masculin va démarrer dans deux jours. Le Rwanda qui accueille l’événement notamment la capitale Kigali est témoin d’un défilé de sportifs, de journalistes et fédérations venus de tous les coins de l’Afrique.

L’équipe nationale du Sénégal est arrivée à Kigali mercredi passé. Les Lions qui vont disputer leur premier match ce mercredi 25 aout face à l’Ouganda vont jouer un dernier match amical ce dimanche.

On peut noter aussi l’arrivée des équipes nationales du Cap-Vert et du Nigéria hier. De même que la délégation des journalistes sénégalais qui sont au nombre de 20, de quelques membres de la fédération sénégalaise de basket dont le président de l’instance, Me Babacar Ndiaye. Pour rallier le pays aux mile collines, de l’AIBD au KIgali International Airport, il faut aussi passer à l’aéroport de Bamako et celui d’Addis-Abeba, soit 10 heures de vol! Un vrai parcours de combattant !

Toutes les délégations vont séjourner à Kigali, la capitale du Rwanda. D’ailleurs tous les matchs se dérouleront au Kigali Arena. Rappelons que 20 équipes vont prendre part à l’Afrobasket 2021 et la Tunisie est tenante du titre.

Un protocole sanitaire strict est mis en place par le gouvernement rwandais où le couvre-feu (20H-4h) est resté en vigueur. Le voyageur reste en confinement jusqu’à l’obtention de son résultat du test Covid effectué à l’aéroport. En plus des mesures sanitaires prises par la FIBA, dans la bulle ou en dehors, les tests Covid s’imposent régulièrement.

Five-time African champions Senegal 🇸🇳 @FSBBOFFICIEL are in town and mean business. Bienvenue à Kigali! 🤗 #AfroBasket pic.twitter.com/iEpivaEks4 — FERWABA 🏀🇷🇼 (@ferwabaRW) August 21, 2021

