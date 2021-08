Troisième au classement après leur belle première victoire de la saison face à Norwich (3-0), Les Reds de Jurgen Klopp vont tenter de prendre provisoirement la tête du Championnat en attendant la suite de cette 2e journée. Sadio Mané va t-il lancer sa saison avec un but à Anfield ? Réponde à partir de 11h30 GMT.

Your Reds to face @BurnleyOfficial at Anfield 💪🔴

James Milner misses out with a slight knock. #LIVBUR

— Liverpool FC (@LFC) August 21, 2021