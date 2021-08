Sorti d’une défaite cuisante à Stamford Bridge lors de la première journée, Crystal Palace reçoit ce samedi le promu Brentford. Pour ce deuxième match du coach Vieira sur le banc des Eagles, Cheikhou Kouyaté est encore titulaire.

Pour ses débuts en Premier League, Cheikhou Kouyaté et son coach franco-sénégalais, Patrick Vieira ont dû subir la foudre des Blues de Chelsea avec un revers de 3 buts à zéro. Une défaite qu’il faudra très vite oublier et signer le début de la saison à Selhurst Park dès ce samedi face au promu, Brentford.

Souvent préféré en axe central depuis le début de la saison dernière et face à Chelsea lors de la première journée, Cheikhou Kouyaté devrait être aligné cet après-midi comme sentinelle devant la défense des Eagles. Un positionnement qu’il n’avait plus connu depuis un certain temps, mais avec la confiance de son coach, l’international sénéglais devrait tirer son épingle du jeu.

