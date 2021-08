Pour cette rencontre, Ismaila Sarr, l’un des hommes forts de la victoire des Hornets face à Aston Villa, avec un but et une passe décisive, est, sans aucune surprise, aligné d’entrée par Xisco Muñoz pour défier Les Seagulls cet après-midi.

⚠️ 𝐓𝐄𝐀𝐌 𝐍𝐄𝐖𝐒 ⚠️

Here's how the Golden Boys line up for our first away match of the season!#BHAWAT | @Stake pic.twitter.com/LxXyfOsLZU

— Watford Football Club (@WatfordFC) August 21, 2021