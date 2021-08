Alors qu’un accord serait proche d’être trouvé avec Tottenham comme annoncé il a quelques heures sur wiwsport.com, le FC Metz aurait toutefois différentes options pour le transfert de son joyau, Pape Matar Sarr.

Quand on a un talent rare à proposer, on n’a le choix et c’est ce que le club de la Moselle est en train de mettre en oeuvre pour le transfert de sa pépite sénégalaise, Pape Matar Sarr. Tout proche de trouver un accord avec Tottenham pour un deal estimé à 10 millions d’euros + 5 en bonus, le FC Metz n’est pas prêt à basarder son milieu de terrain prometteur. Les Grenats auraient fixé leurs conditions et pour l’heure, rien n’est encore officiel avec le club londonien.

Selon les informations de The Athletic, le club messin préfère céder Pape Matar Sarr à un prix moindre pour encore garder son joueur sous forme de prêt jusqu’à la fin de la saison. Ce qui permettrait au jeune joueur sénégalais de continuer sa progression mais aussi ne pas pénaliser la saison du club.

Mais la source précise que le FC Metz accueillerait bien un transfert définitif avec un prix considérable, sans bénéficier d’un prêt en retour. Reste à savoir qui des différents clubs anglais intéressés par la pépite sénégalaise ou Atalanta sera prêt à mettre sur la table la meilleure formule pour le FC Metz. A préciser que Pape Matar Sarr a manifesté à ses dirigeants sa volonté de rejoindre la Premier League.

