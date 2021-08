Le Gabon ne prendra pas à l’Afrobasket féminin 2021. En effet, c’est une décision du ministère des Sports suite aux déconvenues des U16 en Égypte. Les Gabonaises étaient dans le groupe C avec le Sénégal et l’Égypte.

Les sélections U16 garçons et filles du Gabon ont reçu des fessées lors des derniers championnats d’Afrique en Égypte. Des scores fleuves de plus de 100 points d’écart. C’est pourquoi le ministère des Sports a instruit à la Fédération de retirer la sélection féminine A. «Les résultats catastrophiques et humiliants pour le Gabon, avec des scores défavorables de plus de 100 points d’écart, obtenus au terme de cette compétition tenue au Caire, appellent nécessairement une reconsidération des conditions de participation des équipes nationales du Gabon aux compétitions internationales en cette période marquée par la crise sanitaire de Covid-19 qui a un double impact : sportif puisqu’il n’y a pas de compétitions nationales depuis deux ans d’une part, et économique lourd sur les finances publiques d’autre part», a indiqué le ministre des Sports Franck Nguema.

La tutelle a demandé à la Fédération de notifier le forfait du Gabon pour l’Afrobasket féminin. «Je vous instruis de saisir la FIBA pour lui notifier la non-participation de notre sélection féminine à l’Afrobasket édition 2022», rajoute-t-il.

Les Panthères étaient logées dans le groupe C avec le Sénégal et l’Égypte. Elles s’étaient qualifiées après le désistement de la RD Congo pour l’organisation des éliminatoires.