Les Lions sont en route pour le Rwanda. Ils ont quitté Dakar ce matin pour rallier quittent Dakar ce matin pour rallier Kigali dans la soirée informe Le Quotidien. Youssouph Ndoye et ses coéquipiers qui vont loger à l’hotel Onomo ainsi que les autres équipes du groupe D (Sud Soudan, Cameroun, Ouganda) vnt suivre les pas du champion en titre, la Tunisie et l’Ouganda qui sont déja arrivés au Rwanda.

Les Lions qui ont bouclé leur deuxieme phase de préparation avec le tournoi de Dakar vont disputer un match amical amical avec le Kenya ce dimanche informe la source. L’Afrobasket 2021 démarre ce 24 aout . La premiere sortie des Lions est prévue le 25 août face à l’Ouganda.

