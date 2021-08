Comme à chaque année, l’instance dirigeante du football européen procédera, le 26 août prochain, à la désignation du meilleur joueur UEFA de la saison 2020/2021.

Istanbul sera le lieu de rendez-vous du football européen ce 26 août qui vient. Il y sera effectué le tirage au sort de la phase de groupe de la Ligue des Champions 2021/2022 ainsi que la remise des prix récompensant les meilleurs acteurs de la saison écoulée dont le plus attendu est celui du meilleur joueur UEFA.

Pour cette année, le choix du meilleur joueur UEFA se fera entre Kevin De Bruyne de Manchester City, Ngolo Kanté et son coéquipier de Chelsea FC, Jorge Luiz Frello Filho, plus connu sous le nom de Jorginho. Tous pensionnaires de clubs anglais, c’est aussi la première fois en 11 ans d’existence que le top 3 de ce prix n’est constitué que de milieux de terrain.

A la surprise générale, le gardien de but sénégalais de Chelsea, Edouard Mendy, auteur d’une incroyable saison avec les Blues, ne figure pas dans le top 10 des prétendants à ce titre. Il en est de même pour Sadio Mané qui a lui connu une saison mi-figue mi-raisin avec Liverpool. L’international gardien sénégalais, auteur de 17 Clean Sheets en Premier League et 9 en 12 rencontres de Ligue des Champions, tentera de se consoler à Istanbul avec le prix du meilleur gardien de l’UEFA qu’il dispute avec Thibault Courtois du Real de Madrid et Ederson Moraes de Manchester City.

Les joueurs complétant le Top 10 sont les suivants :

4e Lionel Messi (Barcelona, aujourd’hui à Paris et Argentine) – 148 points

5e Robert Lewandowski (Bayern et Pologne) – 140 points

6e Gianluigi Donnarumma (AC Milan, aujourd’hui à Paris et Italie) – 49 points

7e Kylian Mbappé (Paris et France) – 31 points

8e Raheem Sterling (Man. City et Angleterre) – 18 points

9e Cristiano Ronaldo (Juventus et Portugal) – 16 points

10e Erling Haaland (Dortmund et Norvège) – 15 points

