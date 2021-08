Entendu sur une interview de la chaîne YouTube Oui Hustle, le défenseur du PSG Abdou Diallo nous raconte dans les moindres détails comment s’est fait son choix de mouiller le maillot de l’équipe nationale du Sénégal.

Alors qu’il ne manquait presque pas aux sélections des équipes jeunes de la France dont il même été capitaine, Abdou Diallo a fini par porter le maillot du pays tricolore mais avec l’étoile verte au milieu. Le joueur nous raconte que son choix de représenter le Sénégal s’est fait grâce à un voyage, au pays de la Téranga, rendu possible par son absence à la préparation de l’Euro espoirs.

Le défenseur âgé maintenant de 25 ans, ne pouvait pas participer à la première semaine de préparation de l’Euro des moins de 21 ans à cause d’une petite opération. Il a donc avertit Sylvain Ripoll, son coach, de la nécessité de cette opération qui l’empêchera de rejoindre le groupe dès les premiers jours mais qu’il sera apte à jouer la compétition. Donnant priorité à sa santé, Diallo, déçu, rate la compétition mais bénéficie de temps pour des vacances qu’il n’avait jamais connu auparavant. Il décide alors d’en profiter pour visiter la terre dont il est originaire et où il n’avait jamais mis les pieds.

Comment ça s’est fait, sa 1ère selection, le rôle de Gana… pic.twitter.com/C2gXJANMid — Djamel (@Djaamel56) August 18, 2021

« Arrivé au Sénégal, tous mes préjugés tombent. Je kiffe, ma femme kiffe et puis je me suis dit si j’avais su avant« , raconte l’international sénégalais. De retour en Europe, il rejoint le PSG et devient coéquipier avec l’un des cadres de la Tanière, Idrissa Gana Guèye. C’est d’ailleurs a lui que Diallo a demandé le numéro du consulat où il s’est rendu pour régler ses papiers et devenir sénégalais à part entière.

« Le consul général me demande si j’ai déjà parlé avec le coach, je lui dis non et il l’appela en vain« . Quand il a eu Aliou Cissé au téléphone, Diallo raconte qu’il lui a garantit que : « Pas besoin de me convaincre. Si je viens au Sénégal c’est pas parce qu’on m’a promis quoique ce soit. Je viens parce que j’en ai envie« . Il obtient donc sa première sélection au mois de mars de l’année en cours. Mis dans le bain par Gana, Abdou Diallo a qualifié de « TOP » son intégration dans la Tanière. « Je parlais pas wolof mais je suis allé vers les gens, j’apprends », termine le Lion qui fera sans doute partie de la liste d’Aliou Cissé pour la CAN Cameroun 2021

L’intégralité de l’interview

