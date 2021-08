Le consultant de sport, Cheikh Sidy Ba, a partagé son avis après le tirage au sort de la phase de poule de la CAN 2021. Si ce groupe est abordable pour le Sénégal, il appelle aux Lions à prudence…

Souvent annoncée favori par les plus nombreux observateurs depuis plusieurs éditions, l’Équipe Nationale du Sénégal devrait certainement se satisfaire d’avoir un horizon plus dégagé vers la prochaine Coupe d’Afrique des Nations. Tout du moins, un peu moins obscur.

Après le tirage au sort effectué ce mardi soir par Samuel Eto’o au Palais de Congrès de Yaoundé, Les Lions se sont vus attribués le Groupe B en compagnie du Zimbabwe, de la Guinée et du Malawi, d’où le jugement du consultant et sélectionneur de l’Équipe Nationale de Mini-Foot, Cheikh Sidy Ba.

« Je pense que le Sénégal est dans une poule abordable. Je vois la Guinée comme étant la sélection la plus coriace dans notre poule, analyse le consultant, joint par wiwsport. Les Lions devront se mettre au niveau de leurs adversaires, c’est-à-dire ne pas se prendre pour le super favori du groupe, ils doivent respecter les adversaires, ils doivent se battre pour prendre les trois points parce que ce sera dur et serré. »

Après l’échec face au Cameroun en quart de finale en 2017 et la finale perdue face à l’Algérie en 2019, l’équipe entrainée par Aliou Cissé va de nouveau se lancer dans sa quete d’un premier titre. Les Lions, qui espèrent aller jusqu’au bout de cette CAN 2021, joueront leur premier match, le 10 janvier 2022, face aux Warriors du Zimbabwe. Quant à Cheikh Sidy Ba, il demeure prudent sur les rencontres en phase de poules.

« Le Sénégal est le favori légitime de ce groupe. Il a une meilleure valeur intrinsèque, individuelle et collective que tous les autres équipes, estime t-il. Cependant, la vérité se trouve sur le terrain. Nos adversaires vont jouer les matchs comme des finales. Alors, Les Lions devront être au dessus, avoir un niveau meilleur que ces trois autres équipes. Et si tel est le cas, je pense qu’on pourra se qualifier. Mais surtout dans le football, il faut respecter l’adversaire et essayer de mettre les ingrédients qu’ils faut pour se sortir de cette poule sans encombre. »

