Intéressé par le profil du prolifique ailier sénégalais, Liverpool serait prêt à offrir une enveloppe de 47 millions d’euros à Watford.

Le grand club de Liverpool n’a pas encore dit son dernier mot sur le dossier Sarr. Le club de Sadio n’a pas caché son intérêt pour Ismaila Sarr depuis l’été dernier. Les Hornets avaient finalement conservé leur attaquant qui a activement participé à la remontée en Premier League. Cette fois-ci les Reds comptent bien récupérer l’international sénégalais de 23 ans qui a aussi envie de quitter le Vicarage Road Stadium.

Selon TransferMarketWeb, le club de Merseyside serait prêt à débourser la somme de 47 millions d’euros pour s’attacher des services de l’auteur du deuxième but des Hornets face à l’Aston Villa le week-end dernier (3-2). Le média confirme aussi l’envie du joueur d’évoluer dans un club de plus haut standing d’autant plus qu’il intéresse le club londonien de Tottenham mais aussi le grand Manchester United.

Apprécié par ses coéquipiers, Sarr a reçu les éloges du nouvel attaquant de Watford, Emmanuel Dennis, qui se sent très heureux de jouer aux côtés de l’international sénégalais. Partira, ne partira pas, tout reste possible pour Ismaila Sarr lié à Watford jusqu’en juin 2024.

