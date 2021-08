Buteur face à Aston Villa, Emmanuel Dennis a apprécié sa combinaison avec Ismaïla Sarr lors de leur victoire de 3 buts à 2 au Vicarage Road Stadium de Watford.

Premier match de Premier League, premier but et première passe décisive, l’attaquant nigérian de Watford était aux anges à la fin de la rencontre qui opposait son équipe à celle d’Aston Villa. Un match que Dennis n’oubliera pas de sitôt, lui qui a confié à la presse qu’il s’en souviendra toute sa vie.

Emmanuel Dennis a ouvert le score dans les dix premières minutes et a servi Ismaila Sarr pour le deuxième but de son équipe. Une passe décisive qui confirme la complicité entre les deux joueurs que Dennis n’a pas manqué de souligner. « Nous nous entendons bien à l’entraînement lorsque nous jouons ensemble et je sais qu’il sera vraiment important pour moi si je veux être un excellent numéro neuf pour l’équipe. Je suis vraiment content de la combinaison. C’est un processus, donc je suis vraiment heureux que nous ayons commencé dans le bon sens et que nous continuerons à travailler« , a déclaré Dennis sur le site officiel du club.

Des propos du nouvel attaquant des Hornets qui semble inviter l’international sénégalais à rester au sein du club pour au moins cette saison. Cependant, Ismaila Sarr résistera t-il aux appels de Liverpool et Tottenham? Son avenir à Watford demeure donc incertain et certains clubs comme Liverpool seraient prêts à débourser une cinquantaine de millions d’euros pour s’attacher des services du Lion de 23 ans.

