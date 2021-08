Les performances de la première journée de Premier League de l’attaquant de 23 ans, Ismaïla Sarr n’a pas laissé indifférents les supporters anglais. Les plus enthousiastes ont été ceux de Tottenham et de Liverpool qui sont allés jusqu’à demander le transfert de l’international sénégalais.

Ismaïla Sarr avait déjà marqué les esprits avec son passage en Premier League lors de sa première saison sous le maillot de Watford. Auteur d’une excellente saison en championship en 2020-2021, l’ailier sénégalais n’a pas été timide pour son retour en dans l’élite du football anglais le weekend dernier. Plus qu’un bon joueur pour les Hornets, le joueur de 23 ans est un élément indispensable et détonnateur pour sa formation.

Un travail qui ne passe pas inaperçu aux yeux des supporters mais pas que ceux de watford. En effet, témoin de la haute performance de l’attaquant des Lions ce samedi face à Aston Villa, les supporters de Liverpool et ceux de Tottenham ont manifesté leur envie de voir leur club respectif signer Ismaïla Sarr (voir ci-dessous). D’ailleurs, ces deux clubs ont été cités comme prétendants à la signature de l’ancien attaquant du Stade de Rennes.

Ce qui est sûr est que l’avenir de Sarr à Watford est plus que jamais incertain puisque des clubs seraient prêts formuler une offre de près de 50 millions d’euros notamment Liverpool. Les deux dernières semaines du mercato risquent d’être longues pour l’international sénégalais.

Adama just missed the Easiest chance to score. Sarr is clear — 🇸🇰© (@xerik15x) August 14, 2021

Sarr is so so good 🔥 — Liam ⚪ (@thfcIiam) August 14, 2021

Sarr is shredding Villa. If we want a proper right-winger, we should look no further than Sarr. #COYS #THFC — Aaron Pitters (@aaronpitters) August 14, 2021

Ismaïla Sarr is a outstanding player who I would absolutely love at #THFC — Kev1973 (@kevski07) August 14, 2021

