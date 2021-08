Mené durant toute la première période, Queens Park Rangers de Seny Dieng a finalement renversé Middlesbrough (3-2), mercredi 18 août à l’occasion de la 3e journée de Championship.

Victorieux à Middlesbrough (3-2) sur le fil après avoir été mené 1-0 après plus de 45 minutes de jeu, Queens Park Rangers du portier Sénégalais, Seny Dieng s’est replacé dans le peloton de tête du Championnat de Deuxième Division d’Angleterre.

Grâce à des réalisations Jonathan Howson (1-1 ; 48e , csc), Lyndon Dykes (2-1 ; 56e) et Christopher Willock (76e) et un très grand Seny Dieng dans le cages, les Rangers West Bromwich Albion (1er) et Fulham (2e) avec le meme nombre de points (7 pts).

wiwsport.com