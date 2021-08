L’équipe du Sénégal, logée dans le groupe B en compagnie du Zimbabwe, de la Guinée et du Malawi, sera basée dans la ville de Bafoussam située à 294 km au nord de Yaoundé, la capitale politique du Cameroun.

La ville des Bamilékés a été choisie pour abriter la phase finale de la CAN et le gouvernement camerounais y a construit le stade de Kouekong, selon une note d’information consultée par l’APS. La même note indique que ce stade « abritera les matches alors que les entraînements se feront au stade annexe du Stade de Kouekong ».

Des entraînements ont également été programmés « au stade Fotso Victor de Banjoun, au stade du Complexe Tagidor de Bangou et au stade de Bamendzi à Bafoussam », ajoute-t-elle.

Les Lions, qui débuteront leur compétition le 10 janvier contre le Zimbabwe (13h locales), joueront contre le Syli national le 14 janvier à 13h locales et termineront leur phase de poule contre les Malawites le mardi 18 janvier, à 16h locales (15h à Dakar).

Selon une note de présentation, l’agglomération de Bafoussam est la plus importante du pays Bamiléké et figure parmi les dix 10 villes du Cameroun les plus peuplées. Elle est à la fois ville et village du peuple du même nom.