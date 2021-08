Le monde du football africain va se donner rendez-vous ce mardi à Yaoundé pour les besoins du tirage au sort de la 33ème édition de la CAN prévu du 9 janvier au 6 février 2022.La délégation sénégalaise conduite par Me Augustin Senghor, sera présente pour assister à cette cérémonie qui va officiellement lancer cette CAN 2022.

« La délégation du Sénégal arrivée tard dans la nuit du dimanche au lundi, est composée du président de la FSF et 1er vice-président de la CAF, Me Senghor, de ses vice-présidents : Abdoulaye Sow, Amadou Kane et Cheikh Seck, du directeur de cabinet du ministre des sports, Ibrahima Ndaw, et du Directeur technique national Mayacine Mar, tandis que le team manager de la sélection, Lamine Diatta, est attendu ce mardi, notamment pour faire partie de ceux qui inspecteront les lieux (hôtel, terrain d’entraînement) à choisir une fois que le sort aura fini de désigner les adversaires et la ville d’accueil des Lions du Sénégal », nous apprend emedia.sn

Le double Ballon d’Or, El Hadji Diouf est également déjà sur place dans la capitale camerounaise qui sera le centre de toutes les attentions.

Présent lors des tirages au sort des CAN 2017 et 2019, le sélectionneur Aliou Cissé ne sera ainsi pas de la partie cette fois-ci. S’en doute occupé à confectionner la liste de joueurs pour les deux premiers matchs des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 contre le Congo et le Togo, prévus en début de septembre.

