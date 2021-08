Le tirage au sort de la Coupe d’Afrique des Nations, Cameroun 2021 aura lieu au Palais des Congrès de Yaoundé ce mardi à 18 Gmt, et verra une participation de 24 équipes réparties en six groupes de quatre équipes chacun. Le Sénégal vice-champion d’afrique et première nation africaine est dans le chapeau 1.