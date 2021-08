La fédération internationale de football FIFA a publié ce jeudi le nouveau classement des équipes masculines de football. L’équipe nationale du Sénégal qui caracole toujours sur le toit africain, retrouve la 21e place mondiale. La Belgique domine toujours le monde, le Sénégal gagne une place

Comme annoncé par wiwsport, le Sénégal qui a remporté deux victoires en juin passé face à la Zambie (3-1) et le Cap-Vert (2-0), en rencontres amicales a vu son son classement s’améliorer sur le classement mondial. Les Lions passent de la 22e place à la 21e place. Une position qu’ils avaient perdu en octobre passée.

La nouvelle mise à est toujours dominée par la Belgique qui pourtant s’est arrêté aux portes du carré d’as de l’euro 2021. Les sélections nationales ayant disputé les compétitions continentales ont aussi bénéficié ou perdu des places sur ce nouveau classement. Le Brésil, finaliste de la Copa passe à la deuxième place devant la France, éliminée en huitièmes de finale de l’Euro. Tandis que les vainqueurs de ces joutes à savoir l’Italie et l’Argentine décrochent respectivement la 5e et la 6e place.

L’Algérie récolte les résultats de sa bonne moisson en juin

En Afrique, le Sénégal est toujours indéboulonnables. Les hommes d’Aliou Cissé sont leaders depuis 32 mois soit deux ans et 8 mois. Une belle longévité! Avec ce bond de 3 points, la tanière totalise 1545 points et garde l’écart face à son dauphin la Tunisie (28e mondial) qui a régressé et perd deux places mondiales.

Elle est talonnée de prés par l’Algérie, champion d’Afrique en titre qui a remporté tous ses matchs amicaux disputés en juin passé notament une victoire face à la Tunisie (2-0), soit 4 victoires. Les Fennecs font de bonnes affaires avec 12 points récoltés et occupent la 3e place en Afrique et sont désormais dans le Top 30 mondial. Le Maroc aussi réussit une bonne ascension avec 9 points de plus soit la 4e place africain et le 32e mondial.

wiwsport.com