Pour leur deuxième match test avant la coupe du monde qui démarre ce 19 au 28 août en Russie, les lions ont été battus par le Paraguay sur le score 4 à 3.

Le Sénégal a disputé son premier match amical face à la sélection japonaise en direction de la 11e édition de la coupe de monde en Russie. Les Lions ont remporté la série de penaltys où le gardien Al Seyni Ndiaye s’est illustré en arrêtant deux tirs au but (3-2). L’équipe de Ngalla Sylla a chuté hier devant le Paraguay sur le score de 4 à 3.

Le doublé d’Amar Samb et le but de Mamadou Sylla n’ont pas suffi pour gagner ce match. Pour rappel le Mondial Beach Soccer se joue du 19 au 28août. Le Sénégal est logé dans le poule D en compagnie du Portugal, de l’Uruguay et de l’Oman. Les Lions de la plage débutent le 20 août prochain contre l’Uruguay.

