Le rideau s’est levé en Premier League. Débutée vendredi, la première journée du Championnat de première division d’Angleterre se poursuit ce samedi avec cinq rencontres qui démarrent à 14h00 GMT. Parmi elles, Watford-Aston Villa. Promus cette saison, les Hornets reçoivent des Villans qui sortent d’une belle campagne.

Pour tenter de démarrer de la meilleure des manières cette saison, Xisco Muñoz va pouvoir compter sur son homme providentiel l’année dernière : Ismaila Sarr. L’attaquant sénégalais va, en effet, démarrer la rencontre.

