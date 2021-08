Récent vainqueur de la Supercoupe d’Europe, Edouard Mendy sera encore chargé de garder les cages des Blues et fera face à son compatriote Cheikhou Kouyaté. Le défenseur central de Crystal Palace, malgré les velléités de transfert autour de lui, rentre parfaitement dans les choix du nouvel entraineur des Eagles, Patrick Vieira.

For the first time this season…

COME ON YOU PALACE#CPFC | #CHECRY

— Crystal Palace F.C. (@CPFC) August 14, 2021