Très souvent entendu sur des rumeurs de départ, Jacques Bayle a donné son avis sur Cheikh Bamba Dieng, le jeune attaquant sénégalais de l’Olympique de Marseille, dans le dernier épisode de Débat Foot Marseille.

En provenance de l’institut Diambars de Saly, Ahmadou Dieng a rejoint le mythique club français qu’est l’Olympique de Marseille. Lancé par Nasser contre l’AJ Auxerre en 32ème de finale de Coupe de France, le sénégalais de 21 ans a commencé à se faire un nom au sein de l’effectif du club phocéen. Souvent annoncé vers un départ définitif ou en prêt, l’arrivée du technicien argentin Jorge Sampaoli semble calmer ces rumeurs. Bamba Dieng a en effet bénéficié d’un temps de jeu non négligeable lors de cette préparation estivale. Ainsi, le célèbre consultant de l’OM Jacques Bayle a évoqué avec l’avenir de ce dernier dans le dernier épisode de Débat Foot Marseille.

« Je le connais très bien parce que je connais son agent et les gens qui l’ont fait venir. C’est un joueur que l’on peut remercier car si on est en coupe d’Europe, c’est beaucoup grâce à lui« , dit Jacques Bayle en faisant allusion au penalty de la victoire obtenu par le joueur dans les ultimes instants du match contre Angers SCO (3-2). Rappelons que l’international sénégalais était rentré à la 84ème minute à la place de Florian Thauvin.

Il poursuit son speech en démontrant l’apport que peut procurer Bamba Dieng au club rival du PSG. « C’est un joueur très généreux. Mais encore une fois, c’est un joueur qui a besoin d’espace et nous on a décidé de jouer plus haut cette année. Paradoxalement, il peut te rendre service contre les grosses équipes parce que tu joueras forcément un petit peu plus bas. Le faire rentrer quand il reste 30-35 minutes, quand les défenseurs adverses commenceront à piquer du nez ça peut être intéressant. Tu fais rentrer une bombe, un mec comme ça qui va très vite, ça peut être déstabilisant. Je trouve qu’il est différent. Moi, je le garderais. Pendant le match, selon la physionomie du match, je pense qu’il peut nous apporter. »

La progression, lui, il vient de très bas. Tu as besoin d’un palier quand tu montes. Il arrive à l’Olympique de Marseille avec tout ce que ça comporte. La pression, il arrive du Sénégal… Pendant un an et demi, tu joues peu, il faut pouvoir le digérer tout ça quand tu marques des buts, l’entourage… Moi personnellement, je le garderais. J’en ai besoin d’un joueur comme ça. Parce qu’après si tu le prêtes, il suffit que ça fonctionne bien et qu’on te le pique encore une fois. »

wiwsport.com