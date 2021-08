En préparation de l’Afrobasket 2021, les Lions disputent un tournoi à domicile avec les sélections rwandaises et guinéennes. Tombeur du Rwanda 87 à 60 points, le coach Boniface Ndong a analysé la rencontre.

Après la Guinée, c’était au tour du Rwanda de subir la domination des hommes de Boniface Ndong. Les Lions ont dominé et gagné la rencontre sur le score de 87 points à 60, une note qui satisfait bien leur coach.

« Pour ce match j’ai demandé aux joueurs de faire mieux qu’au précédent. On a mis beaucoup plus d’intensité avec plus de course. Aussi on note une nette amélioration au niveau des pertes de balles« , dit Boniface, qui assure avoir considérablement réduit les pertes de balles à 12, en conférence de presse d’après-match .

Il poursuit en insistant sur les rebonds offensifs : « Nous en avons gagné 10, soit le double lors de la précédente rencontre« . Concernant les tirs primés, le coach dit avoir demandé que 35%, mais les multiples courses et le rapide déplacement du ballon nous ont permis d’obtenir un bien meilleur ratio. « En général, c’est un match satisfaisant et une continuité du match contre la Guinée, d’autant plus que le Rwanda a offert une meilleure opposition« , termine le sélectionneur national.

wiwsport.com