Le Sénégal sera représenté dans plusieurs événements sportifs en août et septembre à travers le continent africain voire le monde. Wiwsport fait le tour des programmes qui attendent nos internautes.

FOOTBALL – TIRAGE AU SORT CAN 2021

Aliou Cissé et ses hommes connaitront leurs adversaires le 17 août prochain. L’événement est prévu au palais des sports de Yaoundé à 18h Gmt.

Le Cameroun pays hôte est dans le premier chapeau avec le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, le Sénégal et le Nigéria. Le second chapeau regroupe l’Égypte, le Mali, le Ghana, la Cote d’Ivoire, le Burkina Faso et la Guinée. Ensuite viennent le Cap Vert, le Gabon, la Mauritanie, le Zimbabwe, la Guinée-Bissau et la Sierra Leone dans le 3ème chapeau. Dans le 4ème chapeau se trouve le Malawi, le Soudan, les Comores, la Guinée équatoriale et l’Éthiopie.

Rappelons que la CAN aura lieu du 9 janvier au 6 février 2022.

BEACH SOCCER – COUPE DU MONDE RUSSIE 2021

Le Sénégal va participer pour la sixième fois à la coupe du monde de Beach Soccer qui aura lieu du 19 au 29 août en Russie. Toute la compétition se jouera au complexe olympique Loujniki. Les Lions, champions d’Afrique sont logés dans le groupe D avec le tenant du titre le Portugal, l’Oman et l’Uruguay.

Notons que l’équipe dirigée par Ngalla Sylla a été trois fois quart de finaliste (2007-2011 et 2017). Elle s’est arrêtée deux fois au premier tour en 2008 et 2015. Les Lions vont disputer leur premier match face à l’Uruguay le 22 août prochain.

🔴 Tirage Coupe du monde Beach Soccer

Le Sénégal avec le Portugal, Oman et Uruguay

BASKET – AFROBASKET MASCULIN

La 30e édition de la coupe d’Afrique des nations de Basketball aura lieu 24 août au 5 septembre 2021 à Kigali au Rwanda. C’est une première pour le pays qui a abrité en moins d’une année le tournoi de Kigali, les éliminatoires pour l’Afrobasket 2021 et la Basketball Africa League (BAL). L’équipe nationale du Sénégal et l’AS Douanes ont participé à ces événements sportifs.

Les Lions, qui n’ont plus remporté cette grande compétition africaine depuis 1997, vont enregistrer leur 29e participation. Ils sont logés dans le groupe D avec le Cameroun, le Soudan et l’Ouganda. Le premier match de l’équipe dirigée par Boniface Ndong est prévu le 25 août face à l’Ouganda.

VOLLEYBALL – CAN FEMININE

Du 5 au 15 septembre, l’équipe nationale féminine qui avait terminé à la troisième place lors de la précédente édition sera au rendez-vous du Kigali. Au Rwanda du 5 au 20 septembre se joueront la CAN féminine et masculine. Le Sénégal ne sera représenté que par les Dames qui ont commencé le stage avec une liste de 27 joueuses présélectionnées.

BASKET – AFROBASKET FEMININ

Du 17 au 26 Septembre 2021, les équipes féminines de basketball vont se retrouver à Yaoundé (Cameroun) pour la 26e édition de l’Afrobasket féminin. Le Sénégal, nation la plus titrée de cette compétition avec 12 titres, loge dans le groupe C avec l’Egypte et le Gabon.

Groupe A : Cameroun, Cap-Vert, Kenya

Groupe B : Nigeria, Zone 6, Mozambique

Groupe C : #Sénégal, Égypte, Gabon

Groupe D : Mali, Côte d'Ivoire, Wild Card

COUPE DU MONDE FOOTBALL – ÉLIMINATOIRES ZONE AFRIQUE

Les deux premières journées des éliminatoires de la coupe du monde de Football dans la zone Afrique sont prévues en septembre. Le programme n’est pas encore disponible.

