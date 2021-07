La confédération africaine de football a rendu officiel la date du tirage au sort des groupes de la CAN 2021 prévue au Cameroun du 9 janvier au 6 février.

La cérémonie aura lieu le 17 août prochain au palais des sports de Yaoundé. L’événement tant attendu va démarrer à 19 heures (heure locale) informe le communiqué de la CAF. En effet, l’instance a adressé une correspondance aux présidents des fédérations pour les informer de la date retenue.

La CAN Cameroun 2021 comme celle organisée en 2019 en Egypte va regrouper 24 équipes. Le Sénégal s’est qualifié en dominant le groupe I avec 4 victoires et 2 matchs en autant de sorties. Sadio Mané et ses coéquipiers, finalistes malheureux lors de la précédente éditions veulent soulever le trophée au Cameroun.

Voici la liste des 24 pays qualifiés : Cameroun (pays-hôte), 20e participation – Sénégal, 16e participation – Algérie, 19e participation – Mali, 12e participation – Tunisie, 20e participation – Burkina Faso, 12e participation – Guinée, 13e participation – Comores, 1ère participation – Gabon, 8e participation – Gambie, 1ère participation – Egypte, 25e participation – Ghana, 23e participation – Guinée Equatoriale, 3e participation – Zimbabwe, 5e participation – Côte d’Ivoire, 24e participation – Maroc, 18e participation – Nigeria, 19e participation – Soudan, 9e participation – Malawi, 3e participation – Ethiopie, 11e participation – Mauritanie, 2e participation- Guinée Bissau, 3e participation- Cap-Vert, 3e participation –Sierra Leone, 3e participation